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  • Семак объяснил отсутствие Вендела, Нино и Энрике в составе «Зенита» на игру с «Уралом»

Семак объяснил отсутствие Вендела, Нино и Энрике в составе «Зенита» на игру с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему сегодня с «Уралом» (3:1) не сыграли три бразильских легионера.

– Мы знаем, что вы отпустили Вендела на родину по личным обстоятельствам. Поддерживаете ли вы сейчас с ним контакт и все ли с ним в порядке?

– Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет.

Сейчас – оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть.

Луис Энрике и Нино остались сегодня вне заявки. Как вы оцените их состояние?

У Луиса Энрике и Нино микроповреждения, но они несерьезные. Надеюсь, что много они не пропустят.

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Источник: сайт «Зенита»

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14.02.2025 19:40
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Комментарии (2)
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alefreddy
1739551435
паспорта российские ждут
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СПОРТ 21 века
1739585434
Дали немного пошалить Уралу, выиграть тайм. Видно же было, что забивали сами себе. А потом всё, подарки закончились - Зенит забил свои и убрал к чертям Екатеринбург с поля!
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