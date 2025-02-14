Семак объяснил отсутствие Вендела, Нино и Энрике в составе «Зенита» на игру с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему сегодня с «Уралом» (3:1) не сыграли три бразильских легионера.

– Мы знаем, что вы отпустили Вендела на родину по личным обстоятельствам. Поддерживаете ли вы сейчас с ним контакт и все ли с ним в порядке?

– Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет.

Сейчас – оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть.

– Луис Энрике и Нино остались сегодня вне заявки. Как вы оцените их состояние?

– У Луиса Энрике и Нино микроповреждения, но они несерьезные. Надеюсь, что много они не пропустят.