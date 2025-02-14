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Семак оценил дебют Мимовича за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первый матч Огнена Мимовича в составе петербургской команды.

  • Правого защитника арендовали у «Фенербахче» без права выкупа.
  • Серб вышел в старте на товарищескую встречу с «Уралом» (3:1) и отыграл 1-й тайм.

– Как оцените дебют Огнена Мимовича и в целом его первые дни в составе «Зенита»?

– Конечно же, ему нужно втянуться, понять, какие требования будут, и что он должен делать на футбольном поле.

Мы знаем его сильные стороны – хорошая скорость, он крепкий в единоборствах.

Будем работать, надеюсь, что Огнен будет прибавлять и конкурировать за место в составе.

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Источник: сайт «Зенита»

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14.02.2025 18:26
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Комментарии (1)
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fakeid
1739548062
слабенько сыграл на первый раз. ещё и автогол, вроде, забил, который по ошибке записали на игрока урала. не очень хорошие повторы были, не разглядеть. но вроде он последним коснулся.
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