Семак оценил дебют Мимовича за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первый матч Огнена Мимовича в составе петербургской команды.

Правого защитника арендовали у «Фенербахче» без права выкупа.

Серб вышел в старте на товарищескую встречу с «Уралом» (3:1) и отыграл 1-й тайм.

– Как оцените дебют Огнена Мимовича и в целом его первые дни в составе «Зенита»?

– Конечно же, ему нужно втянуться, понять, какие требования будут, и что он должен делать на футбольном поле.

Мы знаем его сильные стороны – хорошая скорость, он крепкий в единоборствах.

Будем работать, надеюсь, что Огнен будет прибавлять и конкурировать за место в составе.