Ловчев: «В Европе проходят ЛГБТ-акции, а у нас Дзюба онанирует на камеру»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

«Дзюба — очень хороший футболист, но возраст не позволит ему играть за сборную. Нужно строить новую команду, которая сможет играть через несколько лет на международных турнирах. Раньше нас не допустят.

Очень вряд ли Артем будет в такой форме через два года. Поэтому на матч с Ираном собирают молодую, новую команду, которую можно будет воспитать.

Можно спорить о поведении Дзюбы, но он производная сегодняшних дней — когда в Европе ЛГБТ-акции проходят, где их все прославляют, у нас Дзюба онанирует на камеру. Но, тем не менее, он хороший футболист, который забивает много голов.

Дзюба как Левандовски имеет качества бомбардира. Они не игроки — они забивают голы. Для них только нужно игру подстроить и все. А сборная сейчас строится заново, будь Дзюба помоложе, то он бы был в составе сборной», — сказал Ловчев.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?