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  • Ловчев: «В Европе проходят ЛГБТ-акции, а у нас Дзюба онанирует на камеру»

Ловчев: «В Европе проходят ЛГБТ-акции, а у нас Дзюба онанирует на камеру»

9 марта 2023, 18:23
12

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

«Дзюба — очень хороший футболист, но возраст не позволит ему играть за сборную. Нужно строить новую команду, которая сможет играть через несколько лет на международных турнирах. Раньше нас не допустят.

Очень вряд ли Артем будет в такой форме через два года. Поэтому на матч с Ираном собирают молодую, новую команду, которую можно будет воспитать.

Можно спорить о поведении Дзюбы, но он производная сегодняшних дней — когда в Европе ЛГБТ-акции проходят, где их все прославляют, у нас Дзюба онанирует на камеру. Но, тем не менее, он хороший футболист, который забивает много голов.

Дзюба как Левандовски имеет качества бомбардира. Они не игроки — они забивают голы. Для них только нужно игру подстроить и все. А сборная сейчас строится заново, будь Дзюба помоложе, то он бы был в составе сборной», — сказал Ловчев.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1678375789
У тупые пенсионеры, на которых всем насрать, дают интервью
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Беспонтий
1678375803
попугай на матчтв тоже онанирует но языком свободу ловчеву!
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R_a_i_n
1678376046
Сравнил жопу с пальцем. В гейропе парады государственная направленность, а Зюба инкогнито дрочил. Да и дрочил на бабу, а не как в гейропе.
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serglider
1678377943
А в России талантливой молодежи столько, что Дзюба не может сыграть в товарищеском матче пол тайма, что бы попробовать установить бомбардирский рекорд голов за сборную))) Насчет дрочил... Наши футболеры где только не отличились! Езда бухими на машине, аварии, драки, наркотики, договорники, даже были сидельцы в зоне и все это статьи УК! А дрочка Дзюбы даже не попадает под законодательный запрет... И давайте будем честными, не вызов Дзюбы в сборную, это ему мелкая месть от гнилого Карпуши.
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kvm
1678378537
не онанирует, а злостно дрочит...
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VVM1964
1678380791
Я конечно понимаю, что сейчас ЛГБТ прям "модная" тема, но привязать её к не вызову в сборную надо очень постараться ! )
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ArReal
1678383463
До этого идиота Ловчева никак не дойдет, что это видео не Дзюба выложил , а с его взломанного телефона слили в сеть...В сотый раз поражаюсь тупости футбольных ветеранов, у футболистов и так мозгов нет, ибо некогда развиваться, так с возрастом совсем беда наступает...
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Антибиотик
1678388851
Старый долбо@б!!!
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