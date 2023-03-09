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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ловчев: «В Европе проходят ЛГБТ-акции, а у нас Дзюба онанирует на камеру»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

    «Дзюба — очень хороший футболист, но возраст не позволит ему играть за сборную. Нужно строить новую команду, которая сможет играть через несколько лет на международных турнирах. Раньше нас не допустят.

    Очень вряд ли Артем будет в такой форме через два года. Поэтому на матч с Ираном собирают молодую, новую команду, которую можно будет воспитать.

    Можно спорить о поведении Дзюбы, но он производная сегодняшних дней — когда в Европе ЛГБТ-акции проходят, где их все прославляют, у нас Дзюба онанирует на камеру. Но, тем не менее, он хороший футболист, который забивает много голов.

    Дзюба как Левандовски имеет качества бомбардира. Они не игроки — они забивают голы. Для них только нужно игру подстроить и все. А сборная сейчас строится заново, будь Дзюба помоложе, то он бы был в составе сборной», — сказал Ловчев.

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    Источник: Sport24

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    09.03.2023 18:23
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 9 марта, 22:07

      Старый долбо@б!!!

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 9 марта, 20:37

      До этого идиота Ловчева никак не дойдет, что это видео не Дзюба выложил , а с его взломанного телефона слили в сеть...В сотый раз поражаюсь тупости футбольных ветеранов, у футболистов и так мозгов нет, ибо некогда развиваться, так с возрастом совсем беда наступает...

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 9 марта, 19:53

      Я конечно понимаю, что сейчас ЛГБТ прям "модная" тема, но привязать её к не вызову в сборную надо очень постараться ! )

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      Рейтинг: +1207

      Suvorov51 9 марта, 19:43

      Ну это лучше чем быть ПИ..ДЕ..РАСТОМ.(геем), лучше пусть будет Рукаку, но только не пи..де..ром

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > Suvorov51 9 марта, 19:49

      О как тебя на эту тему пробило...Да ты по ходу латентный )))

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > dauzhhhhh 9 марта, 20:39

      Своих ищешь? ты спрашивай как правильно - "полениться", так быстрей найдешь)))

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      Рейтинг: +1207

      Suvorov51 > dauzhhhhh 9 марта, 21:35

      ВСЕ ТО ТЫ ЗНАЕШЬ, ВЕЗДЕ ТО ТЫ БЫЛ, У СМАЗНОГО В ЖОПЕ ДАВНО ПОБЫВАЛ

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      Рейтинг: +2280

      kvm 9 марта, 19:15

      не онанирует, а злостно дрочит...

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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 19:05

      А в России талантливой молодежи столько, что Дзюба не может сыграть в товарищеском матче пол тайма, что бы попробовать установить бомбардирский рекорд голов за сборную))) Насчет дрочил... Наши футболеры где только не отличились! Езда бухими на машине, аварии, драки, наркотики, договорники, даже были сидельцы в зоне и все это статьи УК! А дрочка Дзюбы даже не попадает под законодательный запрет... И давайте будем честными, не вызов Дзюбы в сборную, это ему мелкая месть от гнилого Карпуши.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > serglider 9 марта, 20:08

      Дрочка Цзюбы растлевает молодёжь.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 19:02

      Через два года о тех, кто будет сейчас играть с Ираном, никто и не вспомнит. ВСЕГДА нужно брать в сборную только тех, кто лучший НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. И всегда нужно играть на победу. Сборной "на вырост" НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 18:55

      Дзюба натурал, хоть и с отклонениями.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Cleaner 9 марта, 22:01

      Это ты сам проверил.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 9 марта, 18:34

      Сравнил жопу с пальцем. В гейропе парады государственная направленность, а Зюба инкогнито дрочил. Да и дрочил на бабу, а не как в гейропе.

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > R_a_i_n 9 марта, 19:43

      А ты вот военкому отсосал чтобы от призыва откосить...А ну даа--там инкогнито было )))

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      Рейтинг: +1207

      Suvorov51 > dauzhhhhh 9 марта, 19:44

      ДОД

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 9 марта, 19:55

      А ты в РФ сбежал, но ничего .. скоро обратно поедешь!

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > R_a_i_n 9 марта, 20:00

      Петрушка у тебя с военкомом по ходу регулярная половая связь )) Ты ведь не споришь

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 9 марта, 20:02

      Регулярноя половая связь у тебя с побратимами! Та и наши ипут тебя периодически!

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > R_a_i_n 9 марта, 20:06

      Это ещё как сказать, на кого он дрочил, не просто так же очко раздвигал в камеру.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > Fialet 9 марта, 20:15

      да изучал видео? Б.к.

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      Рейтинг: +7903

      Беспонтий 9 марта, 18:30

      попугай на матчтв тоже онанирует
      но языком
      свободу ловчеву!

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