Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»

    Экс-футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Байером» и «Ференцварошем».

    «Естественно, «Байер» является фаворитом этой пары. Но Станислав Саламович может удивить. «Ференцварош» может преподнести сопернику сюрприз», – сказал Быстров.

    • Матч в Леверкузене состоится сегодня в 20:45 мск.
    • Ответная встреча в Венгрии – ровно через неделю.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Быстров поздравил «Торпедо» с вылетом из РПЛ 1
    Быстров рассказал, что его разозлило в 18-м туре РПЛ
    Быстров назвал условие, при котором он оформит Fan ID 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67530

      portero 9 марта, 18:07

      Черчес пройдёт немцев....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han 9 марта, 10:36

      Мадьяры пройдут немцев.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11