Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»

Экс-футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Байером» и «Ференцварошем».

«Естественно, «Байер» является фаворитом этой пары. Но Станислав Саламович может удивить. «Ференцварош» может преподнести сопернику сюрприз», – сказал Быстров.

Матч в Леверкузене состоится сегодня в 20:45 мск.

Ответная встреча в Венгрии – ровно через неделю.

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