Каманцев заявил, что нет никаких поводов для проверок российских арбитров на полиграфе

Полиграф(машина) - это своего рода highly likely, которая на самом деле пустышка, с помощью которой внушают даже не тому, кто проходит проверку, а тем, кто ждёт определённых, а главное - нужных выводов для нужных решений.
Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о проверках судей на полиграфе.
«У нас нет поводов для каких-то проверок. Если случится ситуация такого этического свойства, РФС вынужден будет разбираться. Во всем мире эти проверки все равно проходят. Где-то более публично, где-то менее.
Я бы винил не саму проверку, а явление. Есть явление — мы вынуждены на него реагировать. Если есть серьезные ошибки, мы проводим поминутный и посекундный анализ матча. Если у нас будет твердое убеждение, что что-то не так, мы будем действовать.
За последнее время, к счастью, таких ситуаций не было. Хотя и были матчи, которые мы более детально анализировали», — сказал Каманцев.
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