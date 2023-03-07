Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каманцев заявил, что нет никаких поводов для проверок российских арбитров на полиграфе

    Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о проверках судей на полиграфе.

    «У нас нет поводов для каких-то проверок. Если случится ситуация такого этического свойства, РФС вынужден будет разбираться. Во всем мире эти проверки все равно проходят. Где-то более публично, где-то менее.

    Я бы винил не саму проверку, а явление. Есть явление — мы вынуждены на него реагировать. Если есть серьезные ошибки, мы проводим поминутный и посекундный анализ матча. Если у нас будет твердое убеждение, что что-то не так, мы будем действовать.

    За последнее время, к счастью, таких ситуаций не было. Хотя и были матчи, которые мы более детально анализировали», — сказал Каманцев.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В УЕФА рассказали, будут ли проблемы у России из-за участия в турнире с азиатскими сборными 16
    «Афганистан – не подарок»: Селюк предрек сборной России провал на турнире в Азии 10
    Fan ID можно оформить без посещения МФЦ: подробная инструкция 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han 8 марта, 07:56

      Полиграф(машина) - это своего рода highly likely, которая на самом деле пустышка, с помощью которой внушают даже не тому, кто проходит проверку, а тем, кто ждёт определённых, а главное - нужных выводов для нужных решений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 8 марта, 07:36

      На плиграфе надо проверять ПРОМКВАС, он злолдей нашего спорта и футбола вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5417

      neim 8 марта, 01:51

      Ну так хотя бы оценка работы Мешкова дана будет судейским руководством ? Или я что-то пропустил ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 7 марта, 23:00

      Паяльник нужен)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +511

      эд100 > sv1969 7 марта, 23:15

      и начать с него. по любому узнаем засланный казачок, или просто дибил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 > эд100 7 марта, 23:33

      Обязательно с него

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > sv1969 8 марта, 08:38

      Он сейчас страдает)
      Не до этого)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 7 марта, 22:58

      Для чего на этой куйне хоть кого то проверять - это же алхимия - эта проверка ничего не дает - человек может просто переволноваться и всё...придумали идиотизм

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > AtticusFinch 8 марта, 06:42

      Это пиар ход СпартаГа.
      Если кто заметил, то после ухода Федуна, пиар машина СпартаГа дала ходу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 7 марта, 22:57

      Мешкова обязательно проверить.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11