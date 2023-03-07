Каманцев заявил, что нет никаких поводов для проверок российских арбитров на полиграфе

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о проверках судей на полиграфе.

«У нас нет поводов для каких-то проверок. Если случится ситуация такого этического свойства, РФС вынужден будет разбираться. Во всем мире эти проверки все равно проходят. Где-то более публично, где-то менее.

Я бы винил не саму проверку, а явление. Есть явление — мы вынуждены на него реагировать. Если есть серьезные ошибки, мы проводим поминутный и посекундный анализ матча. Если у нас будет твердое убеждение, что что-то не так, мы будем действовать.

За последнее время, к счастью, таких ситуаций не было. Хотя и были матчи, которые мы более детально анализировали», — сказал Каманцев.

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