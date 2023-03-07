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    Павлюченко назвал свои задачи в медийной команде бойцов

    Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о своих задачах в медийной команде Fight Nights.

    «Если на меня рассчитывает и Камил (Гаджиев), и ребята в «Fight Nights», то я там не для того, чтобы ходить как важная персона. Нет! Буду тренироваться с командой, приезжать на игры.

    Даже сегодня я хочу забивать! Сделаю все, что зависит от меня для того, чтобы команда набирала очки.

    Камил ставит высокие задачи: быть в финале Медиалиги. Поэтому я сделаю все, чтобы команда прошла как можно дальше. Для этого меня и приглашают», — заявил Павлюченко.

    • 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
    • В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».
    • Зимой он вел переговоры с «Уфой».

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    Источник: Sport24

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    07.03.2023 22:26
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