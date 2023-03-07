Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Осимхен: «Верю, что Хвича способен получить «Золотой мяч»

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о перспективах своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.

    «У нас сразу возникло взаимопонимание. В команде его все любят.

    Верю, что в будущем Хвича способен получить «Золотой мяч». Также я надеюсь, что он принесет «Наполи» много побед», – заявил Осимхен.

    • В этом сезоне грузинский вингер провел 27 матчей, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.
    • До перехода в «Наполи» он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    New York Times в статье о Хвиче назвал «Рубин» посредственной командой из второстепенной лиги 18
    Анчелотти охарактеризовал игру Кварацхелии
    Хвича за 26 туров Серии А набрал столько же очков по «гол+пас», сколько за четыре сезона в РПЛ 2
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11