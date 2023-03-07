Осимхен: «Верю, что Хвича способен получить «Золотой мяч»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о перспективах своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.

«У нас сразу возникло взаимопонимание. В команде его все любят.

Верю, что в будущем Хвича способен получить «Золотой мяч». Также я надеюсь, что он принесет «Наполи» много побед», – заявил Осимхен.

В этом сезоне грузинский вингер провел 27 матчей, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.

До перехода в «Наполи» он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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