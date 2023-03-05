Зарема рассказала, чем отличаются Дзюба и Карпин

ну то что ставит Карпин, своим игрокам, то в Ростове ,то в сборной кубки медали не выигрывают ,ну а дзюба да треху забил молодец ,но не одного в предыдущих двух матчей ,помню тренеры локо тоже радовались и нахваливали игнатова когда тот вроде тоже три в матче забил ,ну что потом вы видели не голов не выигрышных матче ,хотя вроде еще где то забил может и два и на том все в стольких матчах
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сравнила нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
- Тренер и игрок пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и выходили в 1/4 финала Лиги Европы.
- Накануне Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова».
- Он пересек отметку в 150 голов в РПЛ.
«Если честно, мне все равно на Дзюбу и Карпина.
Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин – нет», – сказала Салихова.
РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!