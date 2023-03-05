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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Зарема рассказала, чем отличаются Дзюба и Карпин

    Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сравнила нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    • Тренер и игрок пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и выходили в 1/4 финала Лиги Европы.
    • Накануне Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова».
    • Он пересек отметку в 150 голов в РПЛ.

    «Если честно, мне все равно на Дзюбу и Карпина.

    Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин – нет», – сказала Салихова.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    05.03.2023 14:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 5 марта, 16:22

      ну то что ставит Карпин, своим игрокам, то в Ростове ,то в сборной кубки медали не выигрывают ,ну а дзюба да треху забил молодец ,но не одного в предыдущих двух матчей ,помню тренеры локо тоже радовались и нахваливали игнатова когда тот вроде тоже три в матче забил ,ну что потом вы видели не голов не выигрышных матче ,хотя вроде еще где то забил может и два и на том все в стольких матчах

      1
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 5 марта, 16:15

      Вью Заремы приятнее читать,чем Ловчева,Мостового,Кавазашвили,Канчельскиса...Это чемпионы неадекватности

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      Рейтинг: +2087

      upiter622 5 марта, 15:57

      Вы еще про ее маму комментируйте,нам ооочень интересно!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 5 марта, 15:09

      На Украину работаешь!

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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 5 марта, 14:55

      Вот это психолог Заремка! Уж охарактеризовала, так прям классификационно.
      .. Хутбол, фуле

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      Рейтинг: +346

      crf575757 5 марта, 14:53

      Администраторы сайта!!!!! Ну на хрена вы нам эту зарему всё время цитируете!!!??? Она вообще кто,чтобы ей столько внимания уделять? Она в футболе ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!!

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 14:30

      Зарема, отвечать на провокационные вопросы этого хейтера Спартака, себя не уважать. РосБо.мж Спорт существует только для того, чтобы провоцировать всех соперников б.о.мжей.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > NewLife 5 марта, 14:48

      А я люблю потрепать нервы помойке, да как же без БОМ..жат..НИКА, скука

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