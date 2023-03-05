Зарема рассказала, чем отличаются Дзюба и Карпин

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сравнила нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Тренер и игрок пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и выходили в 1/4 финала Лиги Европы.

Накануне Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова».

Он пересек отметку в 150 голов в РПЛ.

«Если честно, мне все равно на Дзюбу и Карпина.

Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин – нет», – сказала Салихова.

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