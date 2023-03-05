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    Какой вы футболист?

    Ловчев назвал цирком работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о работе арбитра Виталия Мешкова на матче 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2). Во втором тайме он отменил гол москвичей.

    «По судье и решению – это просто цирк. Мешков ведь свистнул, чем остановил игру. Все, что дальше после свистка, значения не имеет к оценке эпизода – зачем же тогда смотреть VAR?

    И второй момент. Мы же видим, как иногда, даже когда явное вне игры, все равно дают доиграть эпизод, не свистят. Тут кто тянул Мешкова, зачем он свистел – ну дай доиграть и потом решай, что делать! «Спартак» забил чистый гол, вратарь «Урала» столкнулся со своим игроком», – написал лучший футболист СССР 1972 года.

    • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    05.03.2023 13:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 20:28

      Цирк - это Спартак в 21 веке. Клоун на клоуне!...)))

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      Рейтинг: +5417

      neim 5 марта, 18:17

      " Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ. "
      Может даже и последний ))).

      1
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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 5 марта, 16:19

      все равно он судит против Спартака. И тут такая удача замаскированная под ошибку.

      1
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 14:30

      Серафимыч, уж тебе ли не знать, как это делается, ПРОМКВАС, проплатил, очко заиграло и МЕШОК получил мешочек,козни помойки

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 14:25

      Вполне понятно, кто оплатил входной билет в этот цирк.

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      Рейтинг: +764

      Болотоход 5 марта, 13:53

      У газпрома указ был такой мешку!
      Нечего удивительного!
      Тянут просто свою помойку блеклоголубую и все дела.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Болотоход 5 марта, 14:58

      ты приз то получил от КП..?) мне вот до сих пор (3 месяца спустя!!!) письма пишут, похоже на кидалово от Бомбы...

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      Рейтинг: +764

      Болотоход > JTherry 5 марта, 17:06

      Тоже нет еще! Написали тож недавно мол пришлите размер и свой вес! 27 февраля последнее и письмо и до си жду.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Болотоход 5 марта, 17:24

      и мне то же самое - рост и вес, и размер (27.02)... ждем-с...)

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      Рейтинг: +764

      Болотоход > JTherry 5 марта, 17:36

      Думаешь кидок?

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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Болотоход 5 марта, 22:12

      хз, слишком долго футболки шьют...)

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