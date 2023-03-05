Ловчев назвал цирком работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о работе арбитра Виталия Мешкова на матче 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2). Во втором тайме он отменил гол москвичей.

«По судье и решению – это просто цирк. Мешков ведь свистнул, чем остановил игру. Все, что дальше после свистка, значения не имеет к оценке эпизода – зачем же тогда смотреть VAR?

И второй момент. Мы же видим, как иногда, даже когда явное вне игры, все равно дают доиграть эпизод, не свистят. Тут кто тянул Мешкова, зачем он свистел – ну дай доиграть и потом решай, что делать! «Спартак» забил чистый гол, вратарь «Урала» столкнулся со своим игроком», – написал лучший футболист СССР 1972 года.

Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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