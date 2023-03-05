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    Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)

    «Милан» в 25-м туре Серии А уступил на выезде «Фиорентине». У миланцев гол забил Тео Эрнандес.

    Команда Стефано Пиоли идет в таблице четвертой. «Фиорентина» занимает 12-е место.

    «Фиорентина» не проигрывает пять матчей подряд.

    «Милан» на следующей неделе проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Италия. Серия А. 25-й тур

    Фиорентина – Милан – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гонсалес, 49 (с пенальти); 2:0 – Йович, 87; 2:1 – Эрнандес, 90+4.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 11:36

      Тоттенхэм не остался в долгу проиграв Вулверхэмптону.

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