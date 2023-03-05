Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)

«Милан» в 25-м туре Серии А уступил на выезде «Фиорентине». У миланцев гол забил Тео Эрнандес.

Команда Стефано Пиоли идет в таблице четвертой. «Фиорентина» занимает 12-е место.

«Фиорентина» не проигрывает пять матчей подряд.

«Милан» на следующей неделе проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Италия. Серия А. 25-й тур

Фиорентина – Милан – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 49 (с пенальти); 2:0 – Йович, 87; 2:1 – Эрнандес, 90+4.

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