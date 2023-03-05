Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»

У меня вот другой вопрос - КАКАя СБОРНАЯ Карпину??? Как попал тренер, не выигравший НИЧЕГО на пост главного тренера сборной??? Да Колосков и поставил. Гнать обоих куда подальше с теплых денежных местечек! Пригрелись дармоеды...(((
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.
«Да не уничтожал Дзюба Валерия Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие голы он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда. С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий.
Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?!» – сказал Колосков.
- Дзюба не играл за сборную с 2021 года.
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.
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