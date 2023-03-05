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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

    «Да не уничтожал Дзюба Валерия Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие голы он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда. С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий.

    Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?!» – сказал Колосков.

    • Дзюба не играл за сборную с 2021 года.
    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    05.03.2023 00:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 11:32

      У меня вот другой вопрос - КАКАя СБОРНАЯ Карпину??? Как попал тренер, не выигравший НИЧЕГО на пост главного тренера сборной??? Да Колосков и поставил. Гнать обоих куда подальше с теплых денежных местечек! Пригрелись дармоеды...(((

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 11:27

      Колосков, вон из футбола!!!!!!!!!!!!!....................((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 5 марта, 11:23

      Заболотный: в каком болоте вы нашли Дзюпу,когда вот он я

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 10:45

      Вечные "просмотры" Карпина статус сборной опустили ниже плинтуса.
      Какая разница вызовет он кого-нибудь или нет , пофигу всем.
      Дзюба молодец , сыграл "наконечника", хет-трик !!!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 09:26

      А сама сборная сейчас нужна? Проигрывать иранцам, туркменам или индусам? Гыгыгы

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 5 марта, 08:39

      Нам сейчас старичок этот не нужен. У нас нет матчей серьёзных. Мы на вылет не играем.Товарищеские матчи можно без этого клоуна играть.

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      Рейтинг: +449

      aldo conte 5 марта, 03:59

      Кому нужна сейчас сборная? Играть товарищеские матчи с Ираном и Северной Кореей?

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 5 марта, 01:05

      Не помню, чтобы Карпин "решил этот вопрос". Деду по-моему приснилось.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Давид59 5 марта, 08:43

      Сборная России по футболу ,на данный момент, это вопрос 10 минут для тренера.Отборов никаких ,чемпионатов тоже.

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      Рейтинг: +816

      прабабушка краба 5 марта, 00:55

      почётный президент рфс... какие голы Дзюбы? какая ему сборная? всё через передачи. у нас куча нападающих, способных протащить мяч от своей штрафной и забить гол. ну вот например... ну... ну уж просто подставить ногу точно многие могут... ну вот... ну вы поняли)))

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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ > прабабушка краба 5 марта, 02:26

      cкажи это заболотному)

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