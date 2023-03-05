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Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»

5 марта 2023, 00:11
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

«Да не уничтожал Дзюба Валерия Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие голы он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда. С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий.

Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?!» – сказал Колосков.

  • Дзюба не играл за сборную с 2021 года.
  • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
  • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Давид59
1677967549
Не помню, чтобы Карпин "решил этот вопрос". Деду по-моему приснилось.
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aldo conte
1677977973
Кому нужна сейчас сборная? Играть товарищеские матчи с Ираном и Северной Кореей?
Ответить
deinego77@yandex.ru
1677994766
Нам сейчас старичок этот не нужен. У нас нет матчей серьёзных. Мы на вылет не играем.Товарищеские матчи можно без этого клоуна играть.
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jek718875
1678004624
Заболотный: в каком болоте вы нашли Дзюпу,когда вот он я
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