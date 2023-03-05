Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

«Да не уничтожал Дзюба Валерия Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие голы он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда. С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий.

Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?!» – сказал Колосков.

Дзюба не играл за сборную с 2021 года.

В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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