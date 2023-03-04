Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»

УМНАЯ БАБА ДУРАКУ фЕДУНУ ДОСТАЛАСЬ, КОНЕЧНО. Этого не отнять. Попала в точку Федуниха. Что касается Дзюбы и его неудачного вояжа на Туретчину, то это дело простецкое. Турецкий чемп это реально днищенский турнир. Ни один, даже самый выдающийся в прошлом, евроигрок ничем на Туретчине не отметился. Чемп очень примитивный, но и очень идеологизированный. Там тебя запросто могут спросить строго - а почему ты бандеровских упырей не поддерживаешь? Ты этих прощелыг пошлешь по известному адресу, а против тебя - круговая порука. Подонки!
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.
«Как Дзюба Валеру разобрал! Кстати, Валера после интервью Игорю Рабинеру не выигрывает.
И как же хорош Сергей Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия – хороший футболист», – сказала Салихова.
- Карпин и Дзюба пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и доходили до 1/4 финала Лиги Европы.
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