Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

«Как Дзюба Валеру разобрал! Кстати, Валера после интервью Игорю Рабинеру не выигрывает.

И как же хорош Сергей Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия – хороший футболист», – сказала Салихова.

Карпин и Дзюба пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и доходили до 1/4 финала Лиги Европы.

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