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    Какой вы футболист?

    Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

    «Как Дзюба Валеру разобрал! Кстати, Валера после интервью Игорю Рабинеру не выигрывает.

    И как же хорош Сергей Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия – хороший футболист», – сказала Салихова.

    • Карпин и Дзюба пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и доходили до 1/4 финала Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Бабича

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    04.03.2023 22:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 5 марта, 07:46

      УМНАЯ БАБА ДУРАКУ фЕДУНУ ДОСТАЛАСЬ, КОНЕЧНО. Этого не отнять. Попала в точку Федуниха. Что касается Дзюбы и его неудачного вояжа на Туретчину, то это дело простецкое. Турецкий чемп это реально днищенский турнир. Ни один, даже самый выдающийся в прошлом, евроигрок ничем на Туретчине не отметился. Чемп очень примитивный, но и очень идеологизированный. Там тебя запросто могут спросить строго - а почему ты бандеровских упырей не поддерживаешь? Ты этих прощелыг пошлешь по известному адресу, а против тебя - круговая порука. Подонки!

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 5 марта, 04:48

      Валера настало твое время)

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      Рейтинг: +219

      RedMaksim97 4 марта, 23:30

      Иди отсюда!!! Не надо нас комментировать!!!!!

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      Рейтинг: +88

      Rоbby > RedMaksim97 5 марта, 11:37

      Тебя уже откомментировали))) Замуж только не взяли, вот и завидуешь

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 марта, 23:20

      Зарема к Валере явно неравнодушна.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa > DOCTOR PENALTY 5 марта, 00:07

      Отказался он ее отшпехать наверное поэтому

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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania > SpartakMoskwa 5 марта, 00:44

      лошара, смени ник на свой девиче-проводницкий и чайку принеси)

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > SpartakMoskwa 5 марта, 12:54

      Вполне реальная версия.)

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 23:16

      пару дней назад мне казалось, что затишье зарембы связано с тем, что она кропотливо разбирает на атомы тупое интервью дзюбы, чтобы разнести его в хлам. а тут вдруг вылезла и всхрюкнула что-то про его поддержку, по сути. ну, в плюс. давно я так не ошибался)) вот что хет-трик животворящий делает © иван грозный.

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      Рейтинг: +816

      прабабушка краба > fakeid 5 марта, 00:46

      просто желание уколоть Валеру оказалось сильнее желания унизить Дзюбу. плюс выигрыш Локо не дал Ростову обойти свинарник

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > fakeid 5 марта, 04:50

      чел а тебе то какое дело до нее скажи? ты иди боярского лучше обсуждай

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > fakeid 5 марта, 09:04

      Дзюбилу после трёхи никак не подколоть, Карпин подвернулся.

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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa 4 марта, 23:13

      Пиняев топ конечно, скорость и дриблинг лучшие в РПЛ, Локо его удачно ухватил

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