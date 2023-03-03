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    В старте «Химок» на матч с «Факелом» выйдут семь зимних новичков

    «Факел» и «Химки» назвали стартовые составы на игру 18-го тура чемпионата России.

    В основе подмосковной команды выйдут семь зимних новичков – Лео Андраде, Петар Голубович, Никола Антич, Кристиан Тассано, Владимир Хубулов, Маркос Гильерме и Жаниу Бикел.

    «Факел»: Городовой, Калинин, Морозов, Суслов, Черов, Магаль, Квеквескири, Рабей, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

    «Химки»: Гудиев, Идову, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Гильерме, Бикел.

    • Матч начнется в 19:00 мск.
    • Он станет первым в РПЛ после зимней паузы.
    • «Факел» идет на 13-м месте в таблице РПЛ, «Химки» – на 15-м.

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    Источник: сайт РПЛ

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    03.03.2023 18:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 19:24

      Нифига себе, целый зоопарк, амурского тигра не хватает и китайской панды, лупоглазой. Факелу победы, пора уже!

      0
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      Рейтинг: +7892

      Беспонтий 3 марта, 19:06

      семь зимних гномов и депутат белоснежка
      на удалёнке

      1
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 3 марта, 18:34

      ГазпрёмМедиа - уроды. Единственный матч на сегодня РПЛ и то в платный канал закатали.

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