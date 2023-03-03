В старте «Химок» на матч с «Факелом» выйдут семь зимних новичков

«Факел» и «Химки» назвали стартовые составы на игру 18-го тура чемпионата России.

В основе подмосковной команды выйдут семь зимних новичков – Лео Андраде, Петар Голубович, Никола Антич, Кристиан Тассано, Владимир Хубулов, Маркос Гильерме и Жаниу Бикел.

«Факел»: Городовой, Калинин, Морозов, Суслов, Черов, Магаль, Квеквескири, Рабей, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

«Химки»: Гудиев, Идову, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Гильерме, Бикел.

Матч начнется в 19:00 мск.

Он станет первым в РПЛ после зимней паузы.

«Факел» идет на 13-м месте в таблице РПЛ, «Химки» – на 15-м.

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