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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарпищев: «Кавазашвили рвался стать президентом РФС. Когда он сделал четыре ошибки в одном слове, понял – Колоскову альтернативы нет»

    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили мог стать президентом РФС.

    – Между прочим, в 1992-м Колосков с моей подачи стал президентом РФС.

    – Другие варианты были?

    – К власти в российском футболе еще Кавазашвили рвался. Но когда я увидел, что он в документе в одном слове четыре ошибки сделал, понял – Колоскову альтернативы нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2023 09:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 3 марта, 13:04

      Здесь редакторы новостей часто с ошибками пишут, и ничего, никто их не увольняет.

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      Рейтинг: -1

      авалон 3 марта, 11:38

      Понял, что сам он нацик

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      Рейтинг: +18121

      ilichkadr 3 марта, 10:47

      Тарпищев при Ельцине был вторым человеком. С его подачи президентом РФС мог стать не только Колосков, но и Зарема.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 3 марта, 10:40

      Русский в школе не учил. Тренировки, тренировки. Человеку простительно

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      Рейтинг: +2280

      kvm 3 марта, 10:06

      Гамарджоба генацвале

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