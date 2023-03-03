Тарпищев: «Кавазашвили рвался стать президентом РФС. Когда он сделал четыре ошибки в одном слове, понял – Колоскову альтернативы нет»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили мог стать президентом РФС.

– Между прочим, в 1992-м Колосков с моей подачи стал президентом РФС.

– Другие варианты были?

– К власти в российском футболе еще Кавазашвили рвался. Но когда я увидел, что он в документе в одном слове четыре ошибки сделал, понял – Колоскову альтернативы нет.

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