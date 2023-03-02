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  • Промес не приедет на суд в Нидерландах в пятницу, потому что его сразу арестуют

Промес не приедет на суд в Нидерландах в пятницу, потому что его сразу арестуют

2 марта 2023, 15:27
34

В пятницу в Нидерландах состоится заседание суда по уголовному делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

  • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.
  • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
  • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

По информации AD, нидерландец не явится на суд. В случае появления на суде Промеса арестуют, а это может привести к разрыву контракта со «Спартаком».

Промес также не будет присутствовать на заседании по видеосвязи. Давать показания за него будет адвокат.

«У него есть контрактные обязательства перед клубом. И мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды.

Как мы считаем, у нас есть возможность быстро доказать, что это несправедливо, но это риск, ведь Квинси может оказаться под арестом на долгое время. Как минимум на несколько недель.

Тогда он не сможет выполнять обязательства перед «Спартаком», и это может привести к разрыву контракта», – сказал юрист Промеса Роберт Малевич.

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Источник: AD
Комментарии (34)
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Нуф-Нуф
1677760396
Правильно, Антоха. Нечего там делать.
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Kollljan
1677760519
Все равно посадят наркоторговца. Сколько веревочке не виться...
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ArReal
1677760565
Учитывая , что он играет в России - там и разбираться никто не будет -сразу поедет лес валить под Амстердамом))
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Красногвардейчик
1677760629
А почему? Спартачи же уверяют что Максимка не в чём не виноват, килограмы кокаина чисто для себя берёг)))
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Бригадный
1677762646
Странно как то. Промяс же чуркобес. А чуркобесов в ЛГБТ-странах принято "понять и простить". Или "двоюродный" тоже из чуркобесов? Тогда чревато, конечно.
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jek718875
1677764642
Заменить Амстердам Сибирью, он же наш,пусть лес у нас валит
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ААМ
1677765272
Такие легионеры у СПАМа . Болелы немногим лучше.
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шахта Заполярная
1677769344
Собаки лают, а Промес играет.
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derrik2000
1677771122
"Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых раненИЙ двоюродному брату." "Пострадавший в результате ранений травмировал колено." КакИЕ-то странные "ранения" - В КОЛЕНО. Хотя... Хрен их голландцев разберёшь: у них, может, физиология другая и строение скелета??? )))))))))))))))))))))))) Так понимаю, что Промес, КРЕПКО зажав колено двоюродного брата, с остервенением принялся в него тыкать ножом??? То ли в Голландии идиоты, то ли ИЗ НАС делают идиотов, публикуя ТАКУЮ информацию...
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Romeo 123
1677775722
Депортировать и пусть понесёт наказание
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