Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Промес не приедет на суд в Нидерландах в пятницу, потому что его сразу арестуют

    В пятницу в Нидерландах состоится заседание суда по уголовному делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.
    • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
    • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

    По информации AD, нидерландец не явится на суд. В случае появления на суде Промеса арестуют, а это может привести к разрыву контракта со «Спартаком».

    Промес также не будет присутствовать на заседании по видеосвязи. Давать показания за него будет адвокат.

    «У него есть контрактные обязательства перед клубом. И мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды.

    Как мы считаем, у нас есть возможность быстро доказать, что это несправедливо, но это риск, ведь Квинси может оказаться под арестом на долгое время. Как минимум на несколько недель.

    Тогда он не сможет выполнять обязательства перед «Спартаком», и это может привести к разрыву контракта», – сказал юрист Промеса Роберт Малевич.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Источник: AD

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 3 марта, 08:22

      Открыл новость и завоняло токсичной бом.жатней в конюшне))
      уймитесь бабки или смените диван на лавку)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      Romeo 123 2 марта, 19:48

      Депортировать и пусть понесёт наказание

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      Азбука 2 марта, 18:55

      Если по итогу суда в Нижних Землях потребуют выдачи спартаковца, то нужно поставить условие. Пусть отгадают: чей Крым? Ответ правильный, придётся отдать на растерзание за поддержку политики РФ, но что-то подсказывает, не угадают))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20938

      derrik2000 2 марта, 18:32

      "Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых раненИЙ двоюродному брату."
      "Пострадавший в результате ранений травмировал колено."

      КакИЕ-то странные "ранения" - В КОЛЕНО.
      Хотя... Хрен их голландцев разберёшь: у них, может, физиология другая и строение скелета???
      ))))))))))))))))))))))))
      Так понимаю, что Промес, КРЕПКО зажав колено двоюродного брата, с остервенением принялся в него тыкать ножом???
      То ли в Голландии идиоты, то ли ИЗ НАС делают идиотов, публикуя ТАКУЮ информацию...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > derrik2000 3 марта, 18:15

      Там уже пишут что промяска целил в горло, но попал в колено)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 2 марта, 18:14

      Свинси Промяс, как уголовник знает на какой малине можно отлежаться. В Тарасовке его хаза и там его скрывают от правосудия. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 2 марта, 18:02

      Собаки лают, а Промес играет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5307

      ААМ 2 марта, 16:54

      Такие легионеры у СПАМа . Болелы немногим лучше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2066

      jek718875 2 марта, 16:44

      Заменить Амстердам Сибирью, он же наш,пусть лес у нас валит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Бригадный 2 марта, 16:10

      Странно как то. Промяс же чуркобес. А чуркобесов в ЛГБТ-странах принято "понять и простить".
      Или "двоюродный" тоже из чуркобесов? Тогда чревато, конечно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 15:52

      Ну это понятно.
      Раз уж на сборы в ОАЭ не ездил , то в Нидерланды тем более.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11