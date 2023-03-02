Промес не приедет на суд в Нидерландах в пятницу, потому что его сразу арестуют

В пятницу в Нидерландах состоится заседание суда по уголовному делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.

Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.

Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

По информации AD, нидерландец не явится на суд. В случае появления на суде Промеса арестуют, а это может привести к разрыву контракта со «Спартаком».

Промес также не будет присутствовать на заседании по видеосвязи. Давать показания за него будет адвокат.

«У него есть контрактные обязательства перед клубом. И мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды.

Как мы считаем, у нас есть возможность быстро доказать, что это несправедливо, но это риск, ведь Квинси может оказаться под арестом на долгое время. Как минимум на несколько недель.

Тогда он не сможет выполнять обязательства перед «Спартаком», и это может привести к разрыву контракта», – сказал юрист Промеса Роберт Малевич.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?