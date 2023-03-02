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    Какой вы футболист?

    Шалимов определил трех лучших российских тренеров

    Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопрос, кого он считает лучшим российским тренером прямо сейчас.

    – Кто для вас лучший тренер России? Из действующих.

    – Смотря что мы берем. Если результат, то Семак. Если по игре, по тому, как справляется с обстоятельствами, это Карпин. У «Ростова» ушли иностранцы, много молодых, команда ездит на поездах, но идут третьими в РПЛ.

    Если говорим про работу с молодыми, то Осинькин – лучший. «Крылья» сумасшедшие деньги зарабатывают с молодых ребят, которых он еще с «Чертаново» воспитал.

    Но опять же – я ни с кем из них кроме Валерия Георгиевича [Карпина] не общался про футбол. В том числе ни с кем из иностранцев в РПЛ.

    Ни одной их тренировки не видел. Как они общаются с игроками, как гасят конфликты. Это важно для оценки тренера.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 13:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 16:06

      Какой критерий для определения лучшего ?
      Да , Карпин выше в таблице чем Осинькин , но Ростов смотреть не станешь , а КС приятно глазу.
      Если москвичи практически всех воспитанников Осинькина скупили , то карпинские не пользуются спросом.
      Это аргумент ?
      При всём уважении Семака ( 4 чемпионств) , но его роль как тренера ,даже среди питерских болел , оценивается очень невысоко.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 13:57

      Объективно. ***

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