Шалимов определил трех лучших российских тренеров

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопрос, кого он считает лучшим российским тренером прямо сейчас.

– Кто для вас лучший тренер России? Из действующих.

– Смотря что мы берем. Если результат, то Семак. Если по игре, по тому, как справляется с обстоятельствами, это Карпин. У «Ростова» ушли иностранцы, много молодых, команда ездит на поездах, но идут третьими в РПЛ.

Если говорим про работу с молодыми, то Осинькин – лучший. «Крылья» сумасшедшие деньги зарабатывают с молодых ребят, которых он еще с «Чертаново» воспитал.

Но опять же – я ни с кем из них кроме Валерия Георгиевича [Карпина] не общался про футбол. В том числе ни с кем из иностранцев в РПЛ.

Ни одной их тренировки не видел. Как они общаются с игроками, как гасят конфликты. Это важно для оценки тренера.

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