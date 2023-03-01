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    Какой вы футболист?

    Писарский: «Чего мне еще хотеть? Ни о чем не мечтаю, мне большего не надо»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский сообщил, что больше ни о чем не мечтает.

    «О чем я теперь мечтаю? Мне кажется, будет наглостью еще о чем-то мечтать. Я зарабатывал 20 тысяч рублей, кем только не работал. Жизнь меня потрепала. Чего мне еще хотеть? Сейчас я стою перед вами – это кайф. Мне большего не надо», – сказал игрок.

    • «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.
    • Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    01.03.2023 23:55
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