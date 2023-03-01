Писарский: «Чего мне еще хотеть? Ни о чем не мечтаю, мне большего не надо»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский сообщил, что больше ни о чем не мечтает.

«О чем я теперь мечтаю? Мне кажется, будет наглостью еще о чем-то мечтать. Я зарабатывал 20 тысяч рублей, кем только не работал. Жизнь меня потрепала. Чего мне еще хотеть? Сейчас я стою перед вами – это кайф. Мне большего не надо», – сказал игрок.

«Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.

Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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