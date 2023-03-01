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Шишкин раскрыл уровень зарплат во Второй лиге

1 марта 2023, 23:45
3

Бывший защитник сборной России и ногинского «Знамени» Роман Шишкин рассказал о зарплатах во Второй лиге.

— По тому, сколько вы получали в ногинском «Знамени», когда были футболистом, можно судить об уровне зарплат во Второй лиге?

— У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по‑разному. Если команда «под задачу», как в Саратове или Белгороде, средние зарплаты от 50 до 100 тысяч рублей. В таких клубах, как «Знамя», — от 25 до 50 тысяч. Многих эти цифры способны вогнать в ступор и заставить задуматься об уровне Второй лиги. Честно говоря, тоже был удивлен. Иной раз спрашивал у ребят после поражений: «Уверены, что стоит тратить жизнь на ежедневные тренировки? Можно выучиться на кого‑то, пока молодые, и зарабатывать гораздо больше». Жалко парней, но таков сегодня, видимо, уровень и низших лиг, и всей нашей жизни.

— Судят Вторую лигу тоже по эконом‑классу?

— Работают в основном молодые арбитры. Не сказать, что предвзято, но в целом судейство слабое. В некоторых эпизодах принимаются решения, от которых волосы дыбом, особенно на фоне рефери, с которыми сталкивался в РПЛ, сборной и еврокубках. Винить некого, люди работают на своем уровне. У кого есть потенциал, во Второй лиге не задерживаются, идут выше.

  • 36-летний Шишкин закончил карьеру в прошлом году.
  • Больше всего матчей он провел за «Локомотив» (2010-2017 годы).
  • В 2007-2017 годах Шишкин провел 16 матчей за сборную.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Вторая лига. Группа 2 Россия. Вторая лига. Группа 3
Комментарии (3)
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Таврида
1677706309
Какой футбол, такие и зарплаты. Кто на игру Шишкина за свои деньги пойдет смотреть?
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Рыло свина
1679506651
вот он уровень жизни большинства, дерьмо!
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