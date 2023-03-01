В Турции сообщили, что Захарян и его семья в день матча с «Крыльями» встретятся с «Галатасараем»

Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай» по-прежнему вероятен.

Сегодня, 1 марта, руководство стамбульцев встретится с семьей игрока и коллегами из «Динамо», чтобы оформить переход, пишет турецкий инсайдер Гезен Докуз.

В 20:00 по Москве «Динамо» начнет кубковый домашний матч против «Крыльев Советов».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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