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    Какой вы футболист?

    В Турции сообщили, что Захарян и его семья в день матча с «Крыльями» встретятся с «Галатасараем»

    Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай» по-прежнему вероятен.

    Сегодня, 1 марта, руководство стамбульцев встретится с семьей игрока и коллегами из «Динамо», чтобы оформить переход, пишет турецкий инсайдер Гезен Докуз.

    • В 20:00 по Москве «Динамо» начнет кубковый домашний матч против «Крыльев Советов».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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    Источник: твиттер Гезена Докуза

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    01.03.2023 12:08
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