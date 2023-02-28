Чухлов: «Безобразие с судейством «Спартака» началось еще в матче с «Зенитом». Им можно все»

Ветеран «Зенита» Борис Чухлов раскритиковал судейство в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

— Думаете, тенденция, когда судьи по-особому относятся к «Спартаку», продолжится?

— Я об этом сказал еще после матча «Зенита» и «Спартака» на Кубок, который прошел в Питере. Тогда все это безобразие началось. Промеса никак не наказали, хотя он провоцировал весь матч эту драку. Я бы на стадионе, все видел. Хотя «Зенит» оспаривал решение КДК. Но Промеса не тронули.

Сейчас все это продолжается. «Локомотив» вчера хорошо смотрелся, старался, мог рассчитывать на другой результат. Но у «Спартака» сейчас свой футбол и свои правила. Можно три раза пенальти перебивать, хватать соперника руками, фолить в своей штрафной. Им за это ничего не будет.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»