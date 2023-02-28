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  • Чухлов: «Безобразие с судейством «Спартака» началось еще в матче с «Зенитом». Им можно все»

Чухлов: «Безобразие с судейством «Спартака» началось еще в матче с «Зенитом». Им можно все»

28 февраля 2023, 21:11
9

Ветеран «Зенита» Борис Чухлов раскритиковал судейство в кубковом матче «Спартак»«Локомотив» (4:2).

  • Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.
  • «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

— Думаете, тенденция, когда судьи по-особому относятся к «Спартаку», продолжится?

— Я об этом сказал еще после матча «Зенита» и «Спартака» на Кубок, который прошел в Питере. Тогда все это безобразие началось. Промеса никак не наказали, хотя он провоцировал весь матч эту драку. Я бы на стадионе, все видел. Хотя «Зенит» оспаривал решение КДК. Но Промеса не тронули.

Сейчас все это продолжается. «Локомотив» вчера хорошо смотрелся, старался, мог рассчитывать на другой результат. Но у «Спартака» сейчас свой футбол и свои правила. Можно три раза пенальти перебивать, хватать соперника руками, фолить в своей штрафной. Им за это ничего не будет.

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Комментарии (9)
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nik55
1677609285
хватит скулить
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С А Р Т А К 100%
1677609443
Ты чухлый я тебя помню как ты играл.Что ты возомнил.Как же мимо ваших цыганей всё это. Вы где играете?Вот там ваше место. Заткнись.Посмотри ещё раз матч.
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шахта Заполярная
1677610337
Разнылись питерские девочки, возьмите по банану и успокойтесь.
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DVOK68
1677610583
Старый ты дурень...
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эд100
1677610939
все ли трухлявые пни вставили свой медяк?
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rammax fcsm
1677612824
мнение какого-то чухла очень важно для нас...
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Spirit_78
1677621582
Ну так не зря ведь красно-белое сообщество годами устраивало массовую истерию в СМИ, придумывая "заговоры". Сейчас пришло время пожинать плоды всей этой медийной кампании и оправдывать любое судейское безобразие тем, что якобы "настрадались".
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alefreddy
1677655466
Чухол и в Африке чухол
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