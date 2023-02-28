Появились изображения формы сборной России для ЧМ-2022

Стало известно, в какой форме сборная России планировала сыграть на чемпионате мира 2022 года.
Footy Headlines опубликовал изображения футболок, подготовленных для турнира совместно с adidas.
Речь идет о двух комплектах – домашнем и выездном. Последний вдохновлен полярным сиянием.
- Сборную России год назад отстранили от международных турниров.
- По этой причине команда не участвовала в стыках ЧМ-2022 и впоследствии пропустила мундиаль.
Фото: Footy Headlines
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Источник: Footy Headlines