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Появились изображения формы сборной России для ЧМ-2022

28 февраля 2023, 19:00
7

Стало известно, в какой форме сборная России планировала сыграть на чемпионате мира 2022 года.

Footy Headlines опубликовал изображения футболок, подготовленных для турнира совместно с adidas.

Речь идет о двух комплектах – домашнем и выездном. Последний вдохновлен полярным сиянием.

  • Сборную России год назад отстранили от международных турниров.
  • По этой причине команда не участвовала в стыках ЧМ-2022 и впоследствии пропустила мундиаль.

Фото: Footy Headlines

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: Footy Headlines
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (7)
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Октавиус
1677600395
Выездная очень красивая
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Dos_Santos
1677601040
Посмотрели? На этом всё
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JIEGEHDA
1677601580
Гостевая форма прям реально красивая . Даже в обычные дни будет смотреться
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alex1951
1677609812
Форма,как форма - супер! Но лучше ,если пацаны ее носили в Европе! Как то ЧЕ иили ЧМ.... этого все ждут! Или я не прав?
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Sky Spartak
1677618230
Чем темно зелёный, ассоциируется с Россией ? Можно тогда и жёлтый и фиолетовым сделать... Кроме того, что она переливается,вообще фигня... Я бы понял синий с белым перелив...а зелёный с чёрным....странный выбор... Первый комплект, просто тоже самое )))
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моэм
1677651772
И на куя всё это ????? .....кому нужен этот прошлогодний , теперь уже хлам ????
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