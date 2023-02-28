Тренер «Аталанты» Гасперини бросил бутерброд в болельщиков «Милана»

У главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини произошел конфликт с фанатами «Милана».

В воскресенье миланцы дома победили команду из Бергамо со счетом 2:0 в 24-м туре Серии А.

После матча ехавший на машине Гасперини встретился с группой болельщиков «Милана», которые стали его оскорблять.

Тренер ответил фанатам, бросив в них бутерброд из окна автомобиля. Видеоролик с произошедшим стал вирусным в соцсетях.

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