Писарев назвал ключевой момент в кубковом дерби «Спартак» – «Локомотив»

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, дал комментарий после победы «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

«Для февраля обе команды выдали топ‑матч. Ключевой момент – гол Зобнина, когда (судьи) смотрели (повтор), засчитывать ли мяч после возможного фола на Тикнизяне.

В целом матч удался, «Спартак» заслуженно победил», – сказал Писарев.

Спартаковцы вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

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