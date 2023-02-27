Писарев назвал ключевой момент в кубковом дерби «Спартак» – «Локомотив»

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, дал комментарий после победы «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.
«Для февраля обе команды выдали топ‑матч. Ключевой момент – гол Зобнина, когда (судьи) смотрели (повтор), засчитывать ли мяч после возможного фола на Тикнизяне.
В целом матч удался, «Спартак» заслуженно победил», – сказал Писарев.
- Спартаковцы вышли в полуфинал Пути РПЛ.
- «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.
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Источник: «Матч ТВ»