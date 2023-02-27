Федотов назвал ключевую судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судей на кубковом матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2). В поле был ростовчанин Сергей Иванов.

«Ключевая ошибка – это засчитанный гол в ворота «Локомотива». Арбитр устроил там греко-римскую борьбу, и позволил Михаилу Игнатову с Наиром Тикнизяном бороться с применением рук. Если мы будем говорить о высокой планке единоборств, то любой арбитр в штрафной площади на защитнике это свистнет. На Николае Комличенко из «Ростова» все свистят. Здесь почему-то арбитр этого не делает. Это ключевой эпизод.

Если говорить о первом моменте на Антоне Миранчуке, то я считаю, что не нужно было назначать пенальти. Если бы был назначен пенальти, он бы повлeк ещe и вторую жeлтую карточку игроку «Спартака» за лишение явной возможности забить гол. Но есть мнение, что Миранчука подбили по ноге, из-за этого он плохо пробил по воротам – и неважно, какой там контакт. Оба эпизода против «Локомотива»

Пенальти на Квинси Промесе можно было с МКС увидеть. Второй эпизод тоже простой – защитник отставил руку. С тем, что вратарь вышел за линию ворот при пробитии пенальти, помощник помог. Это все простые эпизоды, а в ключевом арбитр не разобрался. По моему мнению, с пенальти он разобрался, а со вторым голом «Спартака» – нет», – сказал Федотов.

«Локомотив» планирует обращаться по судейству в ЭСК РФС.

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