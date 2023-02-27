Семин оценил решение Головина продлить контракт с «Монако»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Александра Головина продлить контракт с «Монако» на три года.

«Считаю, что правильно поступил. Он играет постоянно, адаптировался, на хорошем счету там. У Саши хорошая пресса. От добра добра не ищут — наверное, потому и продлил», — сказал Сeмин.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Игроком интересуется «Боруссия» из Дортмунда.

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