Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Роналду – величайший, Месси – лучший из величайших»

Мостовой: «Роналду – величайший, Месси – лучший из величайших»

27 февраля 2023, 12:53

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– В конце прошлого года сборная Аргентины стала чемпионом мира. Вопрос в том, поставил ли этот результат точку в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кто из них лучший?

– Для многих – нет, для многих – да. Я всегда был на стороне Месси, о чeм говорил ещe десять лет назад.

На протяжении последних лет слышу, что с Месси никого нельзя сравнить. Это лучший, может, лучший из величайших.

Мне запомнилось интервью Хосепа Гвардиолы, когда его назначили главным тренером «Барселоны». Месси начал забивать по три-четыре мяча в каждой игре.

Помню матч в Сарагосе, который «Барселона» выиграла 5:1. Месси забил три гола и отдал одну голевую передачу. Все журналисты хлопают Гвардиоле, а он отвечает: «Ребята, я-то тут при чем? Как вы сидели на трибуне, так я сидел на лавке. Так же сидел с открытым ртом 90 минут и смотрел, как Месси разбирается с футболистами соперника».

Не он натренировал гениальность футболиста. Поэтому для меня Месси – величайший футболист. Но мне не нравится, как в последнее время говорят про Роналду.

Он тоже один из величайших. Не надо за него решать, что он должен был делать и чего не должен был. Кто вы такие? Но Месси – номер один.

– Какое у вас мнение о Криштиану Роналду? Весь год для него сложился неудачно. Ушeл со скандалом из «Манчестер Юнайтед», потерял место в сборной Португалии, заканчивает карьеру в Арабских Эмиратах не так, как хотелось бы.

– Могу поспорить, многим бы хотелось заканчивать так, как делает Роналду, зарабатывая 200 миллионов в год. 95 процентов любителей футбола пошли бы пешком за эти деньги в Эмираты.

Ясно, что Криштиану уже 38 лет. Назовите мне хотя бы одного футболиста, который в таком возрасте подпишет подобный контракт. Таких нет.

Только Месси может повторить это. Криштиану – величайший футболист, на протяжении 15 лет они с Месси обновили все рекорды и выиграли все титулы.

Сколько голов забили! Это не повторится. Не нужно ничего плохого говорить про этих людей, что бы они там ни делали.

– Роналду сильно критиковали на турнире, мол, он тянет сборную вниз. Как вы это воспринимали?

– Я был один из немногих, кто выступал против. Все начали радоваться, когда Роналду «типа психанул» и тренер отправил его в запас. «Правильно сделал, какой мужик». Нельзя так относиться к таким людям, как Роналду.

Какой бы он ни был, он там же, вместе с ребятами. Тренер начал показывать своe, и мы увидели, к чему это привело. Он посадил Криштиану, вышел молодой парень Гонсалу Рамуш и забил три мяча.

Говорят: «Как здорово всe сделал тренер». На следующую игру Роналду в запасе, молодой парень выходил, и 65 минут его не видно на поле. Он только раз коснулся мяча.

Игра не идeт, и он посматривает на скамейку, где сидит Роналду. Это было с Марокко. Давили-давили и проиграли. Через два дня отставка главного тренера, а через две недели Роналду подписывает контракт на 200 миллионов.

Своим решением тренер испортил отношения между многими людьми. Я бы понял, если бы Роналду был в отвратительной форме. Но он нормально играл.

Не забывайте, что когда он на поле, два-три человека постоянно за ним смотрят, он отвлекает внимание. Я всегда за Месси, но тут поддержал Роналду, особенно на фоне злорадства в его адрес.

РПЛ возвращается на этой неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак» 7
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 18
Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига ПСЖ Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
7
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
93
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
7
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
93
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+