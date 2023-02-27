Мостовой: «Роналду – величайший, Месси – лучший из величайших»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– В конце прошлого года сборная Аргентины стала чемпионом мира. Вопрос в том, поставил ли этот результат точку в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кто из них лучший?

– Для многих – нет, для многих – да. Я всегда был на стороне Месси, о чeм говорил ещe десять лет назад.

На протяжении последних лет слышу, что с Месси никого нельзя сравнить. Это лучший, может, лучший из величайших.

Мне запомнилось интервью Хосепа Гвардиолы, когда его назначили главным тренером «Барселоны». Месси начал забивать по три-четыре мяча в каждой игре.

Помню матч в Сарагосе, который «Барселона» выиграла 5:1. Месси забил три гола и отдал одну голевую передачу. Все журналисты хлопают Гвардиоле, а он отвечает: «Ребята, я-то тут при чем? Как вы сидели на трибуне, так я сидел на лавке. Так же сидел с открытым ртом 90 минут и смотрел, как Месси разбирается с футболистами соперника».

Не он натренировал гениальность футболиста. Поэтому для меня Месси – величайший футболист. Но мне не нравится, как в последнее время говорят про Роналду.

Он тоже один из величайших. Не надо за него решать, что он должен был делать и чего не должен был. Кто вы такие? Но Месси – номер один.

– Какое у вас мнение о Криштиану Роналду? Весь год для него сложился неудачно. Ушeл со скандалом из «Манчестер Юнайтед», потерял место в сборной Португалии, заканчивает карьеру в Арабских Эмиратах не так, как хотелось бы.

– Могу поспорить, многим бы хотелось заканчивать так, как делает Роналду, зарабатывая 200 миллионов в год. 95 процентов любителей футбола пошли бы пешком за эти деньги в Эмираты.

Ясно, что Криштиану уже 38 лет. Назовите мне хотя бы одного футболиста, который в таком возрасте подпишет подобный контракт. Таких нет.

Только Месси может повторить это. Криштиану – величайший футболист, на протяжении 15 лет они с Месси обновили все рекорды и выиграли все титулы.

Сколько голов забили! Это не повторится. Не нужно ничего плохого говорить про этих людей, что бы они там ни делали.

– Роналду сильно критиковали на турнире, мол, он тянет сборную вниз. Как вы это воспринимали?

– Я был один из немногих, кто выступал против. Все начали радоваться, когда Роналду «типа психанул» и тренер отправил его в запас. «Правильно сделал, какой мужик». Нельзя так относиться к таким людям, как Роналду.

Какой бы он ни был, он там же, вместе с ребятами. Тренер начал показывать своe, и мы увидели, к чему это привело. Он посадил Криштиану, вышел молодой парень Гонсалу Рамуш и забил три мяча.

Говорят: «Как здорово всe сделал тренер». На следующую игру Роналду в запасе, молодой парень выходил, и 65 минут его не видно на поле. Он только раз коснулся мяча.

Игра не идeт, и он посматривает на скамейку, где сидит Роналду. Это было с Марокко. Давили-давили и проиграли. Через два дня отставка главного тренера, а через две недели Роналду подписывает контракт на 200 миллионов.

Своим решением тренер испортил отношения между многими людьми. Я бы понял, если бы Роналду был в отвратительной форме. Но он нормально играл.

Не забывайте, что когда он на поле, два-три человека постоянно за ним смотрят, он отвлекает внимание. Я всегда за Месси, но тут поддержал Роналду, особенно на фоне злорадства в его адрес.

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