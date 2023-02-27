Болельщики «Челси» требуют уволить Поттера. Петиция набрала десятки тысяч подписей

Фанаты «Челси» создали петицию с требованием отправить в отставку главного тренера Грэма Поттера.

«На момент публикации этой петиции у Поттера две победы в 15 последних матчах.

Он оставил болельщиков измученными и опустошенными, несмотря на то, что потратил сотни миллионов на трансферы.

У нас отличный состав, но тренера нужно менять. Ради будущего «Челси» увольте Грэма Поттера», – говорится в тексте.

«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ после 24 туров.

Поттер возглавил команду в сентябре 2022 года.

Петицию уже подписали почти 30 тысяч человек.

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