Болельщики «Челси» требуют уволить Поттера. Петиция набрала десятки тысяч подписей

Фанаты «Челси» создали петицию с требованием отправить в отставку главного тренера Грэма Поттера.
«На момент публикации этой петиции у Поттера две победы в 15 последних матчах.
Он оставил болельщиков измученными и опустошенными, несмотря на то, что потратил сотни миллионов на трансферы.
У нас отличный состав, но тренера нужно менять. Ради будущего «Челси» увольте Грэма Поттера», – говорится в тексте.
- «Челси» идет на 10-м месте в АПЛ после 24 туров.
- Поттер возглавил команду в сентябре 2022 года.
- Петицию уже подписали почти 30 тысяч человек.
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Источник: Change.org