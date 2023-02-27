«ПСЖ» крупно обыграл «Марсель» в гостевом матче 25-го тура Лиги 1 – 3:0.

Килиан Мбаппе сделал дубль. Обе голевые передачи ему сделал Лионель Месси.

Аргентинец забил и сам – это его 700-й гол в клубной карьере. Ассистировал ему Мбаппе.

«ПСЖ» набрал 60 очков и оторвался от «Марселя», идущего на втором месте, на восемь очков.

Франция. Лига 1. 25-й тур

Марсель – ПСЖ – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 26; 0:2 – Месси, 29; 0:3 – Мбаппе, 55.

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