«Матч ТВ» откроет стационарную студию возле «Газпром Арены»

У «Матч ТВ» появится собственная студия на пространстве возле петербургской «Газпром Арены». Об этом сообщила в телеграме бывший генеральный продюсер холдинга Тина Канделаки.

«Конечно, мы максимально эти планы поддержим и с большим удовольствием возьмемся за освоение территории «Газпром Арены». На Евро-2020 мы уже использовали территорию возле стадиона — построили там знаменитую студию «Мяч», ставшую одной из достопримечательностей на период праздника. Поэтому создание аналогичной точки притяжения возле самого посещаемого стадиона страны — это привилегия и отличная возможность проведения эфиров из города с большими спортивными традициями.

Не секрет, что нас объединяет многолетняя связь с Петербургом. И, конечно, создание там полноценного филиала канала в виде студии — это логичный шаг, который продолжит и укрепит наше дальнейшее взаимодействие с городом и его болельщиками. Так мы сможем вести эфиры не только из Останкино, но и из открытой студии, которая будет принимать гостей и, уверена, сможет стать еще одной визитной карточкой «Газпром Арены» наравне с катком, пляжем, музеем и другими точками притяжения.

В тестовом режиме начнем уже в начале марта — 4 марта «Зенит» сыграет с «Пари НН» в первом домашнем матче 2023 года! А еще хочу призвать другие города последовать примеру Петербурга и не отставать — футбол всегда был и остается массовым фактором роста позитивных эмоций!» – написала Канделаки.

«Матч ТВ», как и «Зенит», находится под патроном «Газпрома».

«Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.

Команда лидирует в таблице с 6-очковым отрывом.

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