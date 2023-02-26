Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Матч ТВ» откроет стационарную студию возле «Газпром Арены»

«Матч ТВ» откроет стационарную студию возле «Газпром Арены»

26 февраля 2023, 18:02
3

У «Матч ТВ» появится собственная студия на пространстве возле петербургской «Газпром Арены». Об этом сообщила в телеграме бывший генеральный продюсер холдинга Тина Канделаки.

«Конечно, мы максимально эти планы поддержим и с большим удовольствием возьмемся за освоение территории «Газпром Арены». На Евро-2020 мы уже использовали территорию возле стадиона — построили там знаменитую студию «Мяч», ставшую одной из достопримечательностей на период праздника. Поэтому создание аналогичной точки притяжения возле самого посещаемого стадиона страны — это привилегия и отличная возможность проведения эфиров из города с большими спортивными традициями.

Не секрет, что нас объединяет многолетняя связь с Петербургом. И, конечно, создание там полноценного филиала канала в виде студии — это логичный шаг, который продолжит и укрепит наше дальнейшее взаимодействие с городом и его болельщиками. Так мы сможем вести эфиры не только из Останкино, но и из открытой студии, которая будет принимать гостей и, уверена, сможет стать еще одной визитной карточкой «Газпром Арены» наравне с катком, пляжем, музеем и другими точками притяжения.

В тестовом режиме начнем уже в начале марта — 4 марта «Зенит» сыграет с «Пари НН» в первом домашнем матче 2023 года! А еще хочу призвать другие города последовать примеру Петербурга и не отставать — футбол всегда был и остается массовым фактором роста позитивных эмоций!» – написала Канделаки.

  • «Матч ТВ», как и «Зенит», находится под патроном «Газпрома».
  • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.
  • Команда лидирует в таблице с 6-очковым отрывом.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового 1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 7
Реакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита» 12
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1677428119
Психбольница решила выездную палату номер 6 построить, прием пациентов начните с Губерниева, Орлова, Канчельскиса и Журавля.
Ответить
PAREVG.
1677431112
Конечно возле распил арены, пока будут строить еще намеряно распилят и поделят... Денег у газпрома много, всем хватит, и заказчикам, и проектировщикам,. и подрядчикам, и строителям и Тине. Вот только забыли подумать: а зачем она вообще нужна, и студия и Тина????
Ответить
Главные новости
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
3
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
7
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
89
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
88
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
10
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+