Сафонов рассказал о своей мотивации в условиях отстранения от международного футбола

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил, что его мотивирует играть в РПЛ без шансов попасть в еврокубки.

– За что сейчас играют футболисты в РПЛ, в чем их мотивация?

– Не могу сказать, что за мотивация у других футболистов. Моя мотивация – это эмоции, интерес к спорту.

Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче.

Думаю, что нужно находить в себе силы без еврокубков, которые подстрекали тебя на то, чтобы больше работать, нужно находить другие интересы и причины, почему ты должен максимально работать.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

В 1-м матче 1/4 финала Кубка России команда была разгромлена ЦСКА (0:3).

Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.

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