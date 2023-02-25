Собака разорвала билеты фаната «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Клуб отреагировал

Болельщик «Ньюкасла» Алан Карлинг едва не лишился возможности посетить финальный матч Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».

11-месячный щенок порвал билеты на игру, пока хозяина не было дома.

Мужчина решил обратиться в «Ньюкасл» и рассказать о случившемся. В клубе отреагировали на проблему и предоставили фанату новые билеты.

Финал состоится в воскресенье, 26 февраля, в 19:30 мск.

«Ньюкасл» может выиграть первый трофей за 48 лет.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!