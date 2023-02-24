Шакира выпустила новую песню про расставание. Клип собрал более 5 миллионов просмотров за 7 часов

Колумбийская певица Шакира презентовала композицию под названием TQG (Te Quedó Grande) в соавторстве с Karol G.

Песня полностью посвящена теме расставания. Ранее артистка развелась с футболистом Жераром Пике.

«Малыш, что случилось? Разве ты не влюблен? Зачем ты снова ищешь меня, если знаешь, что я не повторяю ошибки? Скажи своей новой малышке, что я не борюсь за мужчин.

Мне было больно, когда я увидела тебя с новой девушкой. Но я забыла то, что мы пережили. И это тебя задело.

Моя жизнь стала даже лучше. Тебя больше здесь не ждут. Твоя новая девушка бросалась на меня, но меня это даже не злит. Я смеюсь, я смеюсь.

Теперь ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Ставишь лайки под моими фото», – поет Шакира.

Клип на песню TQG собрал более 5 миллионов просмотров за 7 часов.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.

Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

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