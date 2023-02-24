Тен Хаг: «МЮ» обыграл «Барсу», которая лидирует в Примере с 8-очковым отрывом... Невероятно!»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1. Мы знали, что если выпустим Антони и Гарначо, то прибавим в скорости. Они никого не боятся.

Обыграть «Барселону», которая лидирует в Примере с отрывом в 8 очков… Это просто невероятно! Мы провели классный матч, от которого будем отталкиваться весь сезон. Эта победа придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи», – сказал тен Хаг.

«МЮ» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

«Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.

Английский клуб прервал 19-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».

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