«Болельщики скажут: «На хрена мне это нужно?». Сафонов – о Fan ID

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов порассуждал о проблеме введения Fan ID на российских стадионах.

«Что касается болельщиков – тяжело. Есть болельщики, которые знают, что надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрена мне это нужно?». Извините за мой французский.

В моeм окружении есть люди, которым просто лень. Они просто привыкли ходить на футбол, а если есть неудобства – отказываются. Не понимаю, зачем это сделано.

У брата была проблема: не может подобрать фотку, которую принимают. Но, как мне кажется, всe это решаемо. Другой вопрос – хотят люди или нет», – сказал Сафонов.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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