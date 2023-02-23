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  • «Болельщики скажут: «На хрена мне это нужно?». Сафонов – о Fan ID

«Болельщики скажут: «На хрена мне это нужно?». Сафонов – о Fan ID

23 февраля 2023, 23:49
2

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов порассуждал о проблеме введения Fan ID на российских стадионах.

«Что касается болельщиков – тяжело. Есть болельщики, которые знают, что надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрена мне это нужно?». Извините за мой французский.

В моeм окружении есть люди, которым просто лень. Они просто привыкли ходить на футбол, а если есть неудобства – отказываются. Не понимаю, зачем это сделано.

У брата была проблема: не может подобрать фотку, которую принимают. Но, как мне кажется, всe это решаемо. Другой вопрос – хотят люди или нет», – сказал Сафонов.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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inzek
1677188736
«На хрена мне это нужно?» и этим все сказано.
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neim
1677206594
Кто знает, этот малолетний вратарь, десять классов-то хоть осилил в школе ? А то будет потом как Мостовой работу тренерскую требовать, не имея за душой ровным счётом ничего ...
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