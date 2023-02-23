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  • Стали известны призовые «Ньюкасла» в случае победы в Кубке лиги

Стали известны призовые «Ньюкасла» в случае победы в Кубке лиги

23 февраля 2023, 23:15

Владельцы «Ньюкасла» решили дополнительно мотивировать футболистов в преддверии финала Кубка английской лиги.

Команде пообещали 1 миллион фунтов призовых в случае победы над «Манчестер Юнайтед».

Бонусы между игроками будут распределяться в зависимости от проведенного времени на поле в течение всего турнира.

  • Финал состоится в воскресенье, 26 февраля, в 19:30 мск.
  • «Ньюкасл» может выиграть первый трофей за 48 лет.
  • Бонусы от клуба в 10 раз выше, чем призовые от английской футбольной лиги (EFL).

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Источник: Daily Mail
Англия. Кубок лиги Ньюкасл
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