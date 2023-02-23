Ивич объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА со счетом 0:3

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«Команда, которая была лучше, выиграла. ЦСКА показал себя хорошо. Армейцы создавали шансы на поле. Мы допускали много ошибок, в том числе во время стандартов. Когда ты берешь игрока один на один, нельзя его оставлять. Нашим футболистам нужно улучшить данные компоненты.

Во втором тайме мы вышли из раздевалки, чтобы попробовать забить, больше рисковать. Мы доминировали, владели мячом. Но не забили. Мы расстроены и недовольны результатом. Должны хорошо среагировать на это поражение.

Конечно, тяжело было настроиться после первого тайма, когда счет был 0:2. Все равно мы старались и пытались», — сказал Ивич.

Этот матч стал дебютным для Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

Ответный матч пройдет 28 февраля в Краснодаре.

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