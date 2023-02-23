Галактионов охарактеризовал Дзюбу как футболиста

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

— Дзюба для вас основополагающий игрок команды?

— Это харизматичный игрок, который может дать нам импульс. Эпизоды, которые начали создаваться во втором тайме, — и за счет Дзюбы в том числе, в них наши игроки проявляли свои качества. Функциональное состояние его по тестам хорошее, а вот игровое — пока не очень, через игры наберет.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

Вчера он дебютировал за новую команду в кубковом матче со «Спартаком» (0:1).

Форварда признали лучшим игроком встречи.

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