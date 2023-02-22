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    Галактионов отреагировал на поражение «Локомотива» от «Спартака»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после поражения от «Спартака» (0:1) в кубковом матче.

    «Ни в одном из интервью мы не говорили, что команда будет играть в атакующий футбол. Стоит быть внимательнее к цитатам. Что касается развития голевых моментов, то неважно, кто этим занимается: молодой игрок или взрослый Артем Дзюба.

    Что у нас не получилось всe задуманное в первом тайме – это факт. К сожалению, играли очень низко, недостаточно активно и агрессивно. Но футболисты, которые вышли на замену, они усилили и освежили команду, и во втором тайме нам удалось перевернуть игру. Я сказал ребятам, что от этого нам и нужно отталкиваться.

    Наш уровень готовности позволяет это делать с первых минут. Команда была в движении, заставила соперника ошибаться, но немного не хватило именно тактически, не физически. Мы абсолютно уверены, что команда прибавит и по качеству, и по уму», – сказал Галактионов.

    • Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 23:09
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