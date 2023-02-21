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    Отец Захаряна объяснил, почему Арсен отказал «Галатасараю»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, почему его сын не перейдет в «Галатасарай».

    «Все, что связано с переходом моего сына в «Галатасарай», – это фейк. Арсен сам же уже сказал, что не хочет переходить в Турцию.

    В чем причина? Мы с сыном хотим играть в Европе. А все новости, которые сейчас ходят вокруг Арсена, очередные слухи», – заявил Захарян-старший.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18790

      Cleaner 2 минуты назад

      Звездный Захарян не желает играть в отстойном клубишке. Захаряну Реал или Баварию подавай!

      0
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      Рейтинг: +253

      Марк Аврелий! 1 час назад

      Я думал из-за Հայոց Ցեղասպանություն

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