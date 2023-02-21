Отец Захаряна объяснил, почему Арсен отказал «Галатасараю»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, почему его сын не перейдет в «Галатасарай».

«Все, что связано с переходом моего сына в «Галатасарай», – это фейк. Арсен сам же уже сказал, что не хочет переходить в Турцию.

В чем причина? Мы с сыном хотим играть в Европе. А все новости, которые сейчас ходят вокруг Арсена, очередные слухи», – заявил Захарян-старший.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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