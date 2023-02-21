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    Бериша ответил Магкееву, который назвал его самым мерзким игроком РПЛ

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша ответил на критику со стороны защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

    «Я знаю, что Магкеев назвал меня «самым мерзким игроком РПЛ». Это его мнение. Я помню этот момент, никто его не трогал. Это чистейший момент, не понимаю, что ему не понравилось.

    Но могу сказать, что за день до игры на теории тренер сказал: «Играйте через зону Магкеева, потому что у него много недостатков». Я согласен с этим.

    Мне было очень легко играть против него. Он просто не игрок высокого уровня, против таких я могу разрывать. Я выиграл у него каждую дуэль, каждое единоборство. Конечно, после такого Магкеев не скажет про меня ничего хорошего», — сказал Бериша.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2075

      alefreddy 40 минут назад

      пошли разборки

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      Рейтинг: +2103

      Bozigit 1 час назад

      Профессионал не профессионал. На поле все равны. Должно быть уважение

      0
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      Рейтинг: +904

      SLADE2019 1 час назад

      И вправду, если на самый, то уж точно мерзкий.

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