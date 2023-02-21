«Спартак» возобновил сотрудничество с BQ

«Спартак» объявил о заключении договора с компанией BQ.

Стороны уже сотрудничали в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Зенита».

BQ – российский производитель бытовой техники и электроники.

«Начиная с весенней части сезона-2022/2023, а также на весь следующий сезон логотип BQ будет нанесен на форму красно-белых.

Кроме того, запланировано проведение различных акций для болельщиков клуба как в офлайне, так и в цифровой среде.

«Спартак» и BQ ориентированы на единую аудиторию. Российская марка электроники и бытовой техники готова предложить своим клиентам различные доступные мобильные устройства.

Широкое разнообразие технических и дизайнерских решений поможет болельщикам красно-белых определиться с наиболее подходящим выбором», – говорится в пресс-релизе клуба.

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