«Спартак» возобновил сотрудничество с BQ

Старую не удаляйте.
ЛГБТ вам к лицу.
:)))
По больше радуги.
«Спартак» объявил о заключении договора с компанией BQ.
- Стороны уже сотрудничали в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Зенита».
- BQ – российский производитель бытовой техники и электроники.
«Начиная с весенней части сезона-2022/2023, а также на весь следующий сезон логотип BQ будет нанесен на форму красно-белых.
Кроме того, запланировано проведение различных акций для болельщиков клуба как в офлайне, так и в цифровой среде.
«Спартак» и BQ ориентированы на единую аудиторию. Российская марка электроники и бытовой техники готова предложить своим клиентам различные доступные мобильные устройства.
Широкое разнообразие технических и дизайнерских решений поможет болельщикам красно-белых определиться с наиболее подходящим выбором», – говорится в пресс-релизе клуба.
Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?