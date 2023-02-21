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    «Спартак» возобновил сотрудничество с BQ

    «Спартак» объявил о заключении договора с компанией BQ.

    • Стороны уже сотрудничали в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Зенита».
    • BQ – российский производитель бытовой техники и электроники.

    «Начиная с весенней части сезона-2022/2023, а также на весь следующий сезон логотип BQ будет нанесен на форму красно-белых.

    Кроме того, запланировано проведение различных акций для болельщиков клуба как в офлайне, так и в цифровой среде.

    «Спартак» и BQ ориентированы на единую аудиторию. Российская марка электроники и бытовой техники готова предложить своим клиентам различные доступные мобильные устройства.

    Широкое разнообразие технических и дизайнерских решений поможет болельщикам красно-белых определиться с наиболее подходящим выбором», – говорится в пресс-релизе клуба.

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    Источник: сайт «Спартака»

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