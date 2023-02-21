Анчелотти оценил шансы «Реала» на победу в Лиге чемпионов-2022/23

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти порассуждал о том, способна ли его команда второй сезон подряд выиграть Лигу чемпионов.

«Со вчерашнего дня по сегодняшний у нас больше возможностей. В этом году у нас больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом», – заявил Анчелотти.

В 1/8 финала ЛЧ «Реал» встретится с «Ливерпулем».

Первый матч между командами состоится на «Энфилде» сегодня в 23:00 мск.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале как раз «Ливерпуль» (1:0).

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