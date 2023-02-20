Врачам не удается остановить заражение крови у олимпийского чемпиона Костомарова

Появилась новая информация о состоянии здоровья Романа Костомарова.

«У фигуриста Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса.

По нашей информации, врачам пока что не удаeтся остановить заражение крови.

Олимпийский чемпион находится на ИВЛ в медикаментозном сне.

Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжeлое», – сообщил телеграм-канал Mash.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти из-за некроза.

Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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