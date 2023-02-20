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    Врачам не удается остановить заражение крови у олимпийского чемпиона Костомарова

    Появилась новая информация о состоянии здоровья Романа Костомарова.

    «У фигуриста Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса.

    По нашей информации, врачам пока что не удаeтся остановить заражение крови.

    Олимпийский чемпион находится на ИВЛ в медикаментозном сне.

    Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжeлое», – сообщил телеграм-канал Mash.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти из-за некроза.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: Mash

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    20.02.2023 22:35
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