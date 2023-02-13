Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти обеих рук

Какой же адский ад ((.
Иметь здоровые руки и ноги - обыкновенное счастье, которое мы в повседневной жизни не замечаем
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще одну операцию.
Сегодня ему ампутировали кисти обеих рук.
Ранее спортсмен потерял стопы.
- Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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