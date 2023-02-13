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    Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти обеих рук

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще одну операцию.

    Сегодня ему ампутировали кисти обеих рук.

    Ранее спортсмен потерял стопы.

    • Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Комсомольская правда»

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    13.02.2023 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54195

      MaxRnD 1 час назад

      Какой же адский ад ((.
      Иметь здоровые руки и ноги - обыкновенное счастье, которое мы в повседневной жизни не замечаем

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