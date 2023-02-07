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    Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали обе стопы

    Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, который был госпитализирован из-за пневмонии, ампутировали обе стопы.

    «К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки.

    Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», – сообщил источник ТАСС.

    • Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).
    • В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
    • По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

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    Источник: ТАСС

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