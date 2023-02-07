Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали обе стопы

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, который был госпитализирован из-за пневмонии, ампутировали обе стопы.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки.

Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», – сообщил источник ТАСС.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).

В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

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