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    В «Ювентусе» определились с будущим Паредеса, арендованного у «ПСЖ»

    «Ювентус» летом отпустит полузащитника Леандро Паредеса обратно в «ПСЖ».

    Туринский клуб не намерен выкупать игрока за 22 миллиона евро. Вероятная причина отказа от услуг аргентинца – его зарплата.

    Однако в «ПСЖ» 28-летний хавбек вряд ли задержится – там на него также не рассчитывают.

    • В этом сезоне Паредес сделал 1 голевую передачу в 21 матче за «Ювентус».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5796

      AtticusFinch 39 минут назад

      отвратительный игрок - провокатор с огромной зарплатой, почти в каждом матче желтую карточку получает или пенальти привозит! Помню когда он играл за Зенит, пытался тысячу раз закрутить сухим листом с углового,Ю пока один раз случайно не забил.. куда только тренер смотрел!*

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