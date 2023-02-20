В «Ювентусе» определились с будущим Паредеса, арендованного у «ПСЖ»

отвратительный игрок - провокатор с огромной зарплатой, почти в каждом матче желтую карточку получает или пенальти привозит! Помню когда он играл за Зенит, пытался тысячу раз закрутить сухим листом с углового,Ю пока один раз случайно не забил.. куда только тренер смотрел!*
«Ювентус» летом отпустит полузащитника Леандро Паредеса обратно в «ПСЖ».
Туринский клуб не намерен выкупать игрока за 22 миллиона евро. Вероятная причина отказа от услуг аргентинца – его зарплата.
Однако в «ПСЖ» 28-летний хавбек вряд ли задержится – там на него также не рассчитывают.
- В этом сезоне Паредес сделал 1 голевую передачу в 21 матче за «Ювентус».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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