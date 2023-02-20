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  • В «Ювентусе» определились с будущим Паредеса, арендованного у «ПСЖ»

В «Ювентусе» определились с будущим Паредеса, арендованного у «ПСЖ»

20 февраля 2023, 21:09
2

«Ювентус» летом отпустит полузащитника Леандро Паредеса обратно в «ПСЖ».

Туринский клуб не намерен выкупать игрока за 22 миллиона евро. Вероятная причина отказа от услуг аргентинца – его зарплата.

Однако в «ПСЖ» 28-летний хавбек вряд ли задержится – там на него также не рассчитывают.

  • В этом сезоне Паредес сделал 1 голевую передачу в 21 матче за «Ювентус».
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: Relevo
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Ювентус Паредес Леандро
Комментарии (2)
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ArReal
1676919337
отвратительный игрок - провокатор с огромной зарплатой, почти в каждом матче желтую карточку получает или пенальти привозит! Помню когда он играл за Зенит, пытался тысячу раз закрутить сухим листом с углового,Ю пока один раз случайно не забил.. куда только тренер смотрел!*
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FCSpartakM
1676925606
бестолковый футболист, который даже Роме не пригодился. Удивительна тупость шейхов, которые за него более 40 мультов заплатили
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