В «Ювентусе» определились с будущим Паредеса, арендованного у «ПСЖ»

«Ювентус» летом отпустит полузащитника Леандро Паредеса обратно в «ПСЖ».

Туринский клуб не намерен выкупать игрока за 22 миллиона евро. Вероятная причина отказа от услуг аргентинца – его зарплата.

Однако в «ПСЖ» 28-летний хавбек вряд ли задержится – там на него также не рассчитывают.

В этом сезоне Паредес сделал 1 голевую передачу в 21 матче за «Ювентус».

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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