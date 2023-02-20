Брат Кокорина рассказал, говорил ли ему форвард «Ариса» о смене гражданства

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о желании его брата получить паспорт Кипра.

«На тему получения Сашей гражданства Кипра я с ним не общался. Вообще не хочется это комментировать. Это очередной бред наших СМИ!» — сказал Кокорин.

Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

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