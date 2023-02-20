Агент Кокорина оценил возможность возвращения игрока «Ариса» в Россию

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Возможно ли возвращение Кокорина в Россию? У Александра после аренды в «Арисе» еще остается один год контракта в «Фиорентине». Дальше будет видно», — заявил Бердышев.

Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

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