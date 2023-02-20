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    Мать Кокорина рассказала, хочет ли форвард «Ариса» получить гражданство Кипра

    Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировала на новость о желании сына получить гражданство Кипра.

    «Всегда удивляюсь выдумкам наших СМИ и корреспондентов. Откуда столько фантазии? Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду» — сказала Кокорина.

    • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1330

      Lilipyt 3 минуты назад

      Он не отказался бы от другого гражданства лишь бы кататься по бутикам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5794

      AtticusFinch 31 минуту назад

      Какая вообще разница получит он его или нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +644

      egor tikhonov > AtticusFinch 16 минут назад

      большая . СВО называется(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5794

      AtticusFinch > egor tikhonov 7 минут назад

      А причем здесь Кокорин? он что ли участие ПРИНИМАЕТ?? ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК?)

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      Ответить
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      Рейтинг: +1330

      Lilipyt > AtticusFinch 4 минуты назад

      не хочет в Вагнер)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +788

      Таврида 33 минуты назад

      А кто против получения Кокориным гражданства Кипра?! ̶З̶э̶к̶ Баба с возу - кобыле легче.

      0
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      Рейтинг: +838

      sined1951 41 минуту назад

      Она его не воспитывала. Его воспитывали в футбольном интернате, в котором он жил и учился с малых лет.

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      Рейтинг: +1782

      Красногвардейчик 52 минуты назад

      Лучше бы подумала, кого она воспитала!!!

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