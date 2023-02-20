Мать Кокорина рассказала, хочет ли форвард «Ариса» получить гражданство Кипра

Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировала на новость о желании сына получить гражданство Кипра.

«Всегда удивляюсь выдумкам наших СМИ и корреспондентов. Откуда столько фантазии? Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду» — сказала Кокорина.

Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

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