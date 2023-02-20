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    Массажист Кокорина отреагировал на новость о желании форварда «Ариса» получить паспорт Кипра

    Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал новость о желании россиянина получить кипрское гражданство.

    «Саша хочет получить кипрское гражданство? Первый раз об этом слышу. Общались с ним, но об этом ничего мне Александр не говорил.

    Отнесусь к его решению как к свершившемуся событию в его жизни. Это решение Кокорина. Я не могу залезть в его голову и прочитать его мысли. Это его жизнь и решение. Саша Кокорин — уже взрослый мальчик», — заявил Колесников.

    • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

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    Источник: Sport24

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